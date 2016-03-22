芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅上涨，但因技术因素而缩减涨幅

路透芝加哥3月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅上涨，交易商表示，因技术性交易商和农户有少量卖出，令玉米缩减稍早录得的温和涨幅。

交投最活跃CBOT-5月玉米 测试上周四高位3.72美元，但未能升穿该水准。该合约在100日移动均线遇到阻力，自10月以来该合约都交投在该关键技术水准以下。

玉米表现不及大豆<0#S:>，大豆因技术性买盘而上涨。倍受关注的11月大豆 和12月玉米期货 比率上升至逾10个月来最高水准，大豆跑赢玉米。该比率可帮助农户去决定种植大豆还是玉米的利润较高。

在3月31日美国农业部年度作物种植报告出炉前，一些分析师预计，今年玉米播种植面积将增加。

谷物贸易商表示，美国中西部河流口岸玉米现货基差下跌，因玉米期货近期上涨引发农户卖出玉米。

5月玉米期货 上涨1/2美分，结算价报3.70美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为214,437口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)