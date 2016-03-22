芝加哥期市：CBOT玉米期货小幅上涨，但因技术因素而缩减涨幅

《全球主要央行动态》---1月12日-1月19日
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透芝加哥3月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二小幅上涨，交易商表示，因技术性交易商和农户有少量卖出，令玉米缩减稍早录得的温和涨幅。
交投最活跃CBOT-5月玉米 测试上周四高位3.72美元，但未能升穿该水准。该合约在100日移动均线遇到阻力，自10月以来该合约都交投在该关键技术水准以下。
玉米表现不及大豆<0#S:>，大豆因技术性买盘而上涨。倍受关注的11月大豆 和12月玉米期货 比率上升至逾10个月来最高水准，大豆跑赢玉米。该比率可帮助农户去决定种植大豆还是玉米的利润较高。
在3月31日美国农业部年度作物种植报告出炉前，一些分析师预计，今年玉米播种植面积将增加。
谷物贸易商表示，美国中西部河流口岸玉米现货基差下跌，因玉米期货近期上涨引发农户卖出玉米。
5月玉米期货 上涨1/2美分，结算价报3.70美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为214,437口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”
路透台北1月19日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周四盘初弹升至逾一周高位。交易员表示，美联储主席叶伦讲话激励美债收益率升高，台湾五年公债殖利率亦随之走升。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0636 1.0630 +0.06 +1.17 1.0513 美元/日圆 114.62 114.65 -0.03 -1.93 116.87 欧元/日圆 121.95 121.85 +0.08 -0.97 123.14 美元/瑞郎 1.0067 1.0070 -0.03 -1.09 1.0178 英镑/美元 1.2280 1.2257 +0.19 -0.45 1.2336 美元/加元 1.3261 1.3269 -0.06 -1.26 1.3430 美元/离岸人民币 6.8350 6.8380 -0.04 -1.97 6.9726 澳元/美元