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货币新闻 | 2016年 3月 23日 星期三 04:41 BJT

国际油市：上周美国原油库存猛增880万桶，远超分析师预期-API

路透纽约3月22日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存大增，尽管汽油和馏分油库存减少。

API公布，截至3月18日当周美国原油库存大增880万桶，至5.318亿桶，路透调查的分析师预计为增加310万桶。库欣原油库存减少140万桶。

汽油库存减少430万桶，路透调查的分析师预计减少150万桶。(完)

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