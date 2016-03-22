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市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 06:15 BJT

《美国重要政经日程》--3月23日

(除特别说明外，均为GMT时间) 
    
    1100 - 农业部公布一周全球稻米价格
    
    1400 - 商务部公布2月独栋房屋销售
    
    1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
    
     --  -  美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量
    
    1530 - 财政部发售两年期浮息债券
   
　　注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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