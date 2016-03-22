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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 06:13 BJT

《日本重要政经日程》--3月23日

(除特别说明外，均为GMT时间)

3月22日(二)

2330 - 3月路透短观调查

3月23日(三)

0130 - 日本央行审议委员布野幸利在日本神户对商界领袖发表讲话

0130 - 政府提升流动性的标债

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 徐文焰)

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