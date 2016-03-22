版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 06:27 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          78.18    +0.07    +0.09   2185364
    京东                26.99    +0.03    +0.11   6491839
    新浪              48.85    +0.74    +1.54    422939
    搜狐              51.63    -0.05    -0.10    215216
    网易             149.48    +0.79    +0.53    837482
    百度             188.40    +1.28    +0.68   1570921
    
    台湾
    台湾积体电路       25.81    -0.12    -0.46   1466568
    联电                2.11    +0.01    +0.48    366336
    日月光              5.67    -0.06    -1.05    174190
    硅品精密           7.49    -0.08    -1.06    449794
    和信超媒体         3.03    -0.01    -0.20     22759
    友达                2.93    -0.09    -2.98    238212
    中华电信           33.44    +0.16    +0.48     28844
    台湾国际航电      39.97    +0.06    +0.15    801788
    
    香港
    中国移动           54.37    -0.21    -0.38    165048
    中国联通           12.80    +0.05    +0.39     75804
    中国电信           50.81    +0.14    +0.28      4334
    中芯国际            4.50    +0.02    +0.45      2086
    电讯盈科         6.32    +0.01    +0.23       938
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽; 审校 孙茉莉)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐