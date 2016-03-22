《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月22日

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 78.18 +0.07 +0.09 2185364 京东 26.99 +0.03 +0.11 6491839 新浪 48.85 +0.74 +1.54 422939 搜狐 51.63 -0.05 -0.10 215216 网易 149.48 +0.79 +0.53 837482 百度 188.40 +1.28 +0.68 1570921 台湾 台湾积体电路 25.81 -0.12 -0.46 1466568 联电 2.11 +0.01 +0.48 366336 日月光 5.67 -0.06 -1.05 174190 硅品精密 7.49 -0.08 -1.06 449794 和信超媒体 3.03 -0.01 -0.20 22759 友达 2.93 -0.09 -2.98 238212 中华电信 33.44 +0.16 +0.48 28844 台湾国际航电 39.97 +0.06 +0.15 801788 香港 中国移动 54.37 -0.21 -0.38 165048 中国联通 12.80 +0.05 +0.39 75804 中国电信 50.81 +0.14 +0.28 4334 中芯国际 4.50 +0.02 +0.45 2086 电讯盈科 6.32 +0.01 +0.23 938 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽; 审校 孙茉莉)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”