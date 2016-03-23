路透基点：矽力杰签下1.25亿美元一年期子弹式贷款作收购之用--TRLPC

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透香港3月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，模拟集成电路制造商矽力杰(Silergy Corp)已同五家银行签下1.25亿美元的一年期子弹式双档贷款，以作两笔收购之用。
元大商业银行为最初牵头行兼簿记行(MLAB)，彰化银行后以牵头行兼簿记行身份加入。
承贷额不低于3,500万美元的银行可获牵头行兼簿记行头衔，前端费为20个基点。承贷额在2,000万至3,400万美元的银行可获一般参贷行头衔，前端费为12个基点。
上述贷款签订于3月14日，分为两档，A档规模为1.05亿美元，B档规模为2,000万美元，利率均为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点，可满足矽力杰收购资金需求。
去年12月矽力杰宣布以1.05亿美元收购Maxim Integrated Products Inc旗下的智能电表和能源监测业务。矽力杰还以2,000万美元收购纳斯达克上市公司NXP Semiconductors NV的LED照明业务。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。