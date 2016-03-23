路透基点：矽力杰签下1.25亿美元一年期子弹式贷款作收购之用--TRLPC

路透香港3月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，模拟集成电路制造商矽力杰(Silergy Corp)已同五家银行签下1.25亿美元的一年期子弹式双档贷款，以作两笔收购之用。

元大商业银行为最初牵头行兼簿记行(MLAB)，彰化银行后以牵头行兼簿记行身份加入。

承贷额不低于3,500万美元的银行可获牵头行兼簿记行头衔，前端费为20个基点。承贷额在2,000万至3,400万美元的银行可获一般参贷行头衔，前端费为12个基点。

上述贷款签订于3月14日，分为两档，A档规模为1.05亿美元，B档规模为2,000万美元，利率均为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点，可满足矽力杰收购资金需求。

去年12月矽力杰宣布以1.05亿美元收购Maxim Integrated Products Inc旗下的智能电表和能源监测业务。矽力杰还以2,000万美元收购纳斯达克上市公司NXP Semiconductors NV的LED照明业务。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)