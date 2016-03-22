金砖国家：3月22日股汇市收盘纵览

路透3月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月22日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.17%，报830.51点。

中国股市：沪综指收跌结束连七日涨势，短线获利回吐压力加大

中国汇市：人民币连两日收跌但跌幅收窄，短期维持相对偏强走势

香港股市：恒指小幅收低，受金融股拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.32%，报51,010.194点，受金融股走跌所累。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 走强，交易员押注央行将坚守以有限的行动来阻升的策略。雷亚尔兑美元收报3.6001/08，上日收报3.6083/03。

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南非股市：继上周大涨后走跌，受技术面因素影响，且在上周四一合约结束及周一市场假期后，大盘重新整理。指标Top-40指数 收盘下跌1.03%，报47,319.37点；大盘综合指数 收盘下跌0.8%，报53,392.86点。

南非汇市：兰特下跌，因本地政治不确定性及布鲁塞尔爆炸事件

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印度股市：收盘创11周高位，印度央行将积极降息的希望，抵销了获利了结卖盘和比利时机场爆炸案所带来的全球不确定性。BSE指数 收盘上涨0.18%，报25,330.49点；NSE指数 收盘上涨0.14%，报7,714.9点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.71/66.72，上日收报66.525/66.535。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.44%，报889.02点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.66%，报475.68点。