金砖国家：3月22日股汇市收盘纵览

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
路透3月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月22日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.17%，报830.51点。
中国股市：沪综指收跌结束连七日涨势，短线获利回吐压力加大
中国汇市：人民币连两日收跌但跌幅收窄，短期维持相对偏强走势
香港股市：恒指小幅收低，受金融股拖累
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.32%，报51,010.194点，受金融股走跌所累。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 走强，交易员押注央行将坚守以有限的行动来阻升的策略。雷亚尔兑美元收报3.6001/08，上日收报3.6083/03。
============================================================================
南非股市：继上周大涨后走跌，受技术面因素影响，且在上周四一合约结束及周一市场假期后，大盘重新整理。指标Top-40指数 收盘下跌1.03%，报47,319.37点；大盘综合指数 收盘下跌0.8%，报53,392.86点。
南非汇市：兰特下跌，因本地政治不确定性及布鲁塞尔爆炸事件
=========================================================================
印度股市：收盘创11周高位，印度央行将积极降息的希望，抵销了获利了结卖盘和比利时机场爆炸案所带来的全球不确定性。BSE指数 收盘上涨0.18%，报25,330.49点；NSE指数 收盘上涨0.14%，报7,714.9点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.71/66.72，上日收报66.525/66.535。
============================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.44%，报889.02点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.66%，报475.68点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.47%，报67.5；卢布兑欧元 升值0.74%，报75.688。(完) (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”