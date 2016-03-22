表格：日本3月制造业信心承压，因日圆上涨及新兴市场放缓--路透短观

路透东京3月23日 - 周三公布的路透调查显示，日本3月制造业信心略下滑，未来三个 月预计也不太可能改变太多，显现出日圆上涨和中国以及新兴市场经济减慢正损及出口商。 3月3-17日对513家大中型日本企业进行的调查中，有259家作出回应 。 路透短观指数由看法乐观的受访者百分比减去悲观者百分比得出。数值若为正说明乐观 者多于悲观者。 以下为主要产业景气判断指数，及与日本央行短观调查的对照表： 2016年 2015年 6月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 (预估值) ================================================================ 制造业 ( +7) +6 +7 +6 +9 +3 +7 ---------------------------------------------------------------- (原料) ( +3) -5 0 +5 +3 -5 +5 - 纺织/纸业 (+29) +29 +38 +29 +25 +12 +25 - 化学 ( +5) -5 0 +5 +5 -6 0 - 炼油/陶业 (-40) -40 -40 -20 -40 -20 0 - 钢铁/有色金属 ( 0) -9 -9 0 0 -9 0 (制成品) (+10) +12 +10 +7 +12 +6 +9 - 食品 (+50) +50 +50 +22 +27 +36 0 - 金属产品/机械 ( +3) +7 +13 +16 +10 +7 +12 - 电机 ( +4) -5 -4 -4 +13 +7 +13 - 汽车/运输设备 (+15) +31 0 +7 0 0 +9 - 精密机械/其他 (-10) 0 +9 -9 +18 -17 0 ================================================================ 非制造业 (+18) +24 +21 +27 +18 +22 +27 ---------------------------------------------------------------- - 房地产/建筑业 (+34) +35 +43 +43 +37 +41 +40 - 零售/批发 ( +3) +5 +2 +13 +5 +2 +16 + 批发 ( -5) -5 -4 +9 +5 -17 0 + 零售 ( +9) +14 +9 +16 +5 +18 +29 - 资讯服务/通讯 (+47) +65 +55 +55 +35 +42 +47 - 运输/公用事业 (+14) +14 +10 +13 +10 +11 +18 - 其他服务 (+12) +26 +15 +26 +19 +28 +23 ================================================================ *** 与央行短观对照 *** ======================================================== 制造业 非制造业 路透 日央行 路透 日央行 -------------------------------------------------------- 6月2016年(预估) ( +7) - (+18) - 3月 (预估) +6 ( +7) +24 (+18) 2月 +7 - +21 - 1月 +6 - +27 - 12月2015年 +9 +12 +18 +25 11月 +3 - +22 - 10月 +7 - +27 - 9月 +9 +12 +23 +25 8月 +17 - +27 - 7月 +14 - +24 - 6月 +14 +15 +36 +23 5月 +13 - +33 - 4月 +12 - +25 - 3月 +16 +12 +21 +19 2月 +11 - +22 - 1月 +9 - +20 - 12月2014年 +10 +12 +23 +17 -------------------------------------------------------- (完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)