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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 07:55 BJT

表格：日本3月制造业信心承压，因日圆上涨及新兴市场放缓--路透短观

路透东京3月23日 - 周三公布的路透调查显示，日本3月制造业信心略下滑，未来三个
月预计也不太可能改变太多，显现出日圆上涨和中国以及新兴市场经济减慢正损及出口商。
    
    3月3-17日对513家大中型日本企业进行的调查中，有259家作出回应 。
    
    路透短观指数由看法乐观的受访者百分比减去悲观者百分比得出。数值若为正说明乐观
者多于悲观者。
    
    以下为主要产业景气判断指数，及与日本央行短观调查的对照表：
    
                             2016年                  2015年
                            　 6月　 3月   2月  1月 12月  11月 10月  
                            (预估值)
    ================================================================
    制造业                    ( +7)   +6   +7   +6   +9   +3   +7
    ----------------------------------------------------------------
    (原料)                    ( +3)   -5    0   +5   +3   -5   +5
    - 纺织/纸业               (+29)  +29  +38  +29  +25  +12  +25
    - 化学                    ( +5)   -5    0   +5   +5   -6    0
    - 炼油/陶业               (-40)  -40  -40  -20  -40  -20    0
    - 钢铁/有色金属           (  0)   -9   -9    0    0   -9    0
    (制成品)                  (+10)  +12  +10   +7  +12   +6   +9
    - 食品                    (+50)  +50  +50  +22  +27  +36    0
    - 金属产品/机械           ( +3)   +7  +13  +16  +10   +7  +12
    - 电机                    ( +4)   -5   -4   -4  +13   +7  +13
    - 汽车/运输设备           (+15)  +31    0   +7    0    0   +9
    - 精密机械/其他            (-10)   0   +9   -9  +18  -17    0

    ================================================================
    非制造业                  (+18)  +24  +21  +27  +18  +22  +27
    ----------------------------------------------------------------
    - 房地产/建筑业           (+34)  +35  +43  +43  +37  +41  +40
    - 零售/批发               ( +3)   +5   +2  +13   +5   +2  +16
     + 批发                   ( -5)   -5   -4   +9   +5  -17    0
     + 零售                   ( +9)  +14   +9  +16   +5  +18  +29
    - 资讯服务/通讯           (+47)  +65  +55  +55  +35  +42  +47
    - 运输/公用事业           (+14)  +14  +10  +13  +10  +11  +18
    - 其他服务                (+12)  +26  +15  +26  +19  +28  +23 
    ================================================================
                    *** 与央行短观对照 ***
    ========================================================
                        制造业                   非制造业
                      路透   日央行            路透   日央行
    --------------------------------------------------------
    6月2016年(预估)    ( +7)     -              (+18)     -
    3月      (预估)     +6    ( +7)             +24    (+18)
    2月                 +7      -               +21      -
    1月                 +6     -                +27      - 
    12月2015年          +9     +12              +18     +25
    11月　　　　　　　　+3      -               +22      -
    10月             　 +7      -               +27      -
    9月                 +9     +12              +23     +25
    8月                +17      -               +27      -
    7月                +14      -               +24      -
    6月                +14     +15              +36     +23
    5月                +13      -               +33      -
    4月                +12      -               +25      -
    3月                +16     +12              +21     +19
    2月                +11      -               +22      -
    1月                 +9      -               +20      -
    12月2014年         +10     +12              +23     +17
    --------------------------------------------------------
    (完)
   

 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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