《中国报摘》--中国证券报3月23日

中国债市动态：现券和期货略走暖，流动性紧张预期和海外市场致情绪谨慎
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
* 头版头条:
--中央全面深化改革领导小组第22次会议强调，深化投融资体制改革，要完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导作用和放大效应，完善政府和社会资本合作模式；要拓宽投资项目资金来源，充分挖掘社会资金潜力。
* 其他:
--据记者了解，中证金此次转融资“降息”是综合考虑资金市场利率走势及供求关系变化等因素作出的正常业务调整，并不意味着对市场走势的判断，也不能理解为管理层鼓励和引导杠杆资金进场。
--青岛港国际 相关负责人表示，计划今年四季度启动A股上市计划。
--大杨创世 拟将全部资产与负债出售予圆通速递的控股股东蛟龙集团和云锋新创，拟通过非公开发行A股股份购买圆通速递100%的股权，作价175亿元人民币。
--中房股份 拟以其持有的新疆中房100%股权作为置出资产，与忠旺精制持有的忠旺集团100%股权中的等值部分进行置换，置出资产预估值为2亿元，置入资产作价最后调整为282亿元。同时拟向八名特定投资者募集配套资金50亿元，本次重组构成借壳。
--游族网络 全资子公司YOUSU GmbH拟购买Bigpoint HoldCo GmbH（简称“BP”）100%股权，拟投资金额不超过8,000万欧元。BP是欧洲领先的电脑网络游戏和手机游戏开发商、内容提供商和运营商。
--对于港媒称国元证券 拟赴港上市的报导，国元证券回应称，目前无发行H股计划，并承诺六个月内不筹划发行H股计划。
--鹏欣资源 称，与Metals Trading Corp.签署股权投资协议，拟向后者子公司Gerald Holdings LLC（杰拉德集团）进行增资，增资后鹏欣资源持有标的公司15.625%股份。杰拉德集团是全球前五大有色金属贸易商之一，年营业额接近百亿美元左右。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导
美联储主席叶伦周三在旧金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发表的讲话中表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向2%的美联储目标回升，联储逐步升息是“合理的”。“等太久才开始向中性利率靠拢，未来可能会面临不愿意看到的意外--要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”