《中国报摘》--中国证券报3月23日

* 头版头条:

--中央全面深化改革领导小组第22次会议强调，深化投融资体制改革，要完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导作用和放大效应，完善政府和社会资本合作模式；要拓宽投资项目资金来源，充分挖掘社会资金潜力。

* 其他:

--据记者了解，中证金此次转融资“降息”是综合考虑资金市场利率走势及供求关系变化等因素作出的正常业务调整，并不意味着对市场走势的判断，也不能理解为管理层鼓励和引导杠杆资金进场。

--青岛港国际 相关负责人表示，计划今年四季度启动A股上市计划。

--大杨创世 拟将全部资产与负债出售予圆通速递的控股股东蛟龙集团和云锋新创，拟通过非公开发行A股股份购买圆通速递100%的股权，作价175亿元人民币。

--中房股份 拟以其持有的新疆中房100%股权作为置出资产，与忠旺精制持有的忠旺集团100%股权中的等值部分进行置换，置出资产预估值为2亿元，置入资产作价最后调整为282亿元。同时拟向八名特定投资者募集配套资金50亿元，本次重组构成借壳。

--游族网络 全资子公司YOUSU GmbH拟购买Bigpoint HoldCo GmbH（简称“BP”）100%股权，拟投资金额不超过8,000万欧元。BP是欧洲领先的电脑网络游戏和手机游戏开发商、内容提供商和运营商。

--对于港媒称国元证券 拟赴港上市的报导，国元证券回应称，目前无发行H股计划，并承诺六个月内不筹划发行H股计划。

--鹏欣资源 称，与Metals Trading Corp.签署股权投资协议，拟向后者子公司Gerald Holdings LLC（杰拉德集团）进行增资，增资后鹏欣资源持有标的公司15.625%股份。杰拉德集团是全球前五大有色金属贸易商之一，年营业额接近百亿美元左右。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 张喜良)