日本财政：诺奖得主克鲁格曼建议日本推迟上调消费税并增加支出

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透东京3月22日 - 美国经济学家克鲁格曼(Paul Krugman)周二表示，他建议日本首相安倍晋三推迟原定于明年实施的消费税上调计划，并增加财政支出，因为日本经济的强劲程度仍不足以令其摆脱通缩。
安倍目前正会见海外经济学家，为5月将在日本召开的七国集团(G7)峰会做准备。克鲁格曼还呼吁G7国家协调经济刺激措施，因为许多发达经济体和新兴经济体正苦于应对低迷的需求。
克鲁格曼的建议与美国经济学家斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)上周给安倍晋三的提议相同。这或将巩固外界的预期，即安倍将利用G7会议作为平台延迟增税并宣布增加财政支出。
“日本仍然未达到能够打破通缩周期的逃逸速度，”2008年诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼称。
“我建议推迟上调消费税。日本的财政政策需要支持货币政策，而不是与其对立。”
他还指出，全球经济疲弱使得日本很难解决其经济问题，因此出台财政刺激措施成为更加紧迫的任务。(完) (编译 王兴亚；审校 徐文焰)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。