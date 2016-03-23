日本财政：诺奖得主克鲁格曼建议日本推迟上调消费税并增加支出

路透东京3月22日 - 美国经济学家克鲁格曼(Paul Krugman)周二表示，他建议日本首相安倍晋三推迟原定于明年实施的消费税上调计划，并增加财政支出，因为日本经济的强劲程度仍不足以令其摆脱通缩。

安倍目前正会见海外经济学家，为5月将在日本召开的七国集团(G7)峰会做准备。克鲁格曼还呼吁G7国家协调经济刺激措施，因为许多发达经济体和新兴经济体正苦于应对低迷的需求。

克鲁格曼的建议与美国经济学家斯蒂格利茨(Joseph Stiglitz)上周给安倍晋三的提议相同。这或将巩固外界的预期，即安倍将利用G7会议作为平台延迟增税并宣布增加财政支出。

“日本仍然未达到能够打破通缩周期的逃逸速度，”2008年诺贝尔经济学奖得主克鲁格曼称。

“我建议推迟上调消费税。日本的财政政策需要支持货币政策，而不是与其对立。”