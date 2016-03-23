香港个股：复星国际斥资3亿英镑收购伦敦一处办公楼综合体--消息

路透伦敦3月22日 - 知情消息人士称，复星国际 周三将敲定一笔价值约3亿英镑(4.264亿美元)的交易，收购伦敦托马斯摩尔广场(Thomas More Square)综合体，这是该公司在欧洲的最大一笔地产交易。

该办公楼综合体为复星国际的投资组合再添一个地标式地产资产。复星国际旗下地产项目包括伦敦的Lloyds Chambers和米兰的佛罗伦萨韦奇奥宫(Palazzo Broggi)。

消息人士周二称，复星国际正通过Resolution Property Investment Management(RPIM)从Land Securities 手中收购该综合体。RPIM是复星国际去年与欧洲投资公司Resolution Property组建的合资企业。

伦敦上市的Land Securities拒绝置评，复星国际和Resolution暂时也未予评论。

托马斯摩尔广场综合体有52万平方英尺的办公区和4万个零售空间。

默多克英国传媒帝国旗下的部分公司曾以该综合体做总部长达近30年，直到2014年默多克出售位于Wapping的新闻集团办公大楼，将英国纸媒业务迁至News Building。