香港个股：复星国际斥资3亿英镑收购伦敦一处办公楼综合体--消息

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透伦敦3月22日 - 知情消息人士称，复星国际 周三将敲定一笔价值约3亿英镑(4.264亿美元)的交易，收购伦敦托马斯摩尔广场(Thomas More Square)综合体，这是该公司在欧洲的最大一笔地产交易。
该办公楼综合体为复星国际的投资组合再添一个地标式地产资产。复星国际旗下地产项目包括伦敦的Lloyds Chambers和米兰的佛罗伦萨韦奇奥宫(Palazzo Broggi)。
消息人士周二称，复星国际正通过Resolution Property Investment Management(RPIM)从Land Securities 手中收购该综合体。RPIM是复星国际去年与欧洲投资公司Resolution Property组建的合资企业。
伦敦上市的Land Securities拒绝置评，复星国际和Resolution暂时也未予评论。
托马斯摩尔广场综合体有52万平方英尺的办公区和4万个零售空间。
默多克英国传媒帝国旗下的部分公司曾以该综合体做总部长达近30年，直到2014年默多克出售位于Wapping的新闻集团办公大楼，将英国纸媒业务迁至News Building。
复星国际7月表示，RPIM将作为其专属投资管理公司，收购欧洲的房地产资产。(完) (编译 李爽 审校 白云)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。