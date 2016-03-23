《香港报摘》--经济日报3月23日

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
**头版头条**
--银行减按息潮蔓延，全港达九间银行下调H按（以HIBOR银行同业拆息为基准）利率，实质利率减至1.83厘，藉此推动用家入市，对楼市起正面作用。
**其他**
--新世界发展 私有化新世界中国 建议获通过后，新中股价昨日一度急升逾43%，市场估计这或与沽空者急欲买货平淡仓有关。
--恒安国际 执行总裁兼首席营运总监许水深表示，冀借助二孩政策，推动电子商务业务收入占比由约4.3%“翻一番”。
--领展 投资者关系及企业财务主管丘兆祺称，集团截至去年底止三个季租金对营业额比率只有11.6%，意味若租户销售能维持增长，领展仍有加租空间。
--银泰 去年纯利升17.5%至13.2亿元人民币，公司首席执行官陈晓东称，预期今年核心利润增长较销售增长高，3月销售已止跌回升，至于电商收入去年占比6%，料今年将增至一成。（完）
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中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。