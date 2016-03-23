《香港报摘》--经济日报3月23日

**头版头条**

--银行减按息潮蔓延，全港达九间银行下调H按（以HIBOR银行同业拆息为基准）利率，实质利率减至1.83厘，藉此推动用家入市，对楼市起正面作用。

**其他**

--新世界发展 私有化新世界中国 建议获通过后，新中股价昨日一度急升逾43%，市场估计这或与沽空者急欲买货平淡仓有关。

--恒安国际 执行总裁兼首席营运总监许水深表示，冀借助二孩政策，推动电子商务业务收入占比由约4.3%“翻一番”。

--领展 投资者关系及企业财务主管丘兆祺称，集团截至去年底止三个季租金对营业额比率只有11.6%，意味若租户销售能维持增长，领展仍有加租空间。

--银泰 去年纯利升17.5%至13.2亿元人民币，公司首席执行官陈晓东称，预期今年核心利润增长较销售增长高，3月销售已止跌回升，至于电商收入去年占比6%，料今年将增至一成。（完）

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