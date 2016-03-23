《中国报摘》--其他报纸重要消息3月23日

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
**上海证券报**
--针对登记制度改革过程中出现的私募“保壳”现象，中国基金业协会法律部主任邓寰乐指出，不该沿用行政许可的老思路或者全口径登记的老观点看待2月发布的相关规定，“保壳”是最大的误读，如果存在“买壳”行为，不仅登记无效，协会还会对主要负责人追加纪律处分。
--河北省副省长张杰辉表示，京津冀协同发展基金、京津冀产业结构调整基金正在筹划中。
--背靠国家大基金的上海硅产业投资有限公司计划收购法国Soitec 14.5%的股份，这是中国集成电路产业（IC）在材料领域的第一例海外并购。目前该项投资已获得Soitec确认，但相关细节还没有敲定，最终结果最快将于6月份左右公布。
**证券时报**
--吉林省投资集团和北京鼎富投资管理公司共同发起成立吉林省产业基金，发行规模为100亿元人民币。
--在中证金大幅下调转融资利率后，部分券商开始下调融资融券利率抢夺客户，上海某券商喊出6.99%的促销活动地板价，这是券商业两融业务融资利率首次破7。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。