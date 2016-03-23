《中国报摘》--其他报纸重要消息3月23日

**上海证券报**

--针对登记制度改革过程中出现的私募“保壳”现象，中国基金业协会法律部主任邓寰乐指出，不该沿用行政许可的老思路或者全口径登记的老观点看待2月发布的相关规定，“保壳”是最大的误读，如果存在“买壳”行为，不仅登记无效，协会还会对主要负责人追加纪律处分。

--河北省副省长张杰辉表示，京津冀协同发展基金、京津冀产业结构调整基金正在筹划中。

--背靠国家大基金的上海硅产业投资有限公司计划收购法国Soitec 14.5%的股份，这是中国集成电路产业（IC）在材料领域的第一例海外并购。目前该项投资已获得Soitec确认，但相关细节还没有敲定，最终结果最快将于6月份左右公布。

**证券时报**

--吉林省投资集团和北京鼎富投资管理公司共同发起成立吉林省产业基金，发行规模为100亿元人民币。

--在中证金大幅下调转融资利率后，部分券商开始下调融资融券利率抢夺客户，上海某券商喊出6.99%的促销活动地板价，这是券商业两融业务融资利率首次破7。(完)