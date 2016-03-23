《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月23日

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
*工商时报：
--台湾八大银行今年文创放款要拚成长逾千亿台币。银行主管指出，政府积极强化文化创意产业，订定奖励银行办理创意产业放款方案，目前看来，各大银行内部订出今年成长金额介于100-300亿台币不等，力挺相关产业资金来源。
--台塑 与中钢 合资的越南河静钢厂联贷案，掀金融圈逾千亿元的参贷热潮。据了解，由于河静钢厂的投资规模庞大，因此罕见的采取兵分两路模式，分别由华银与日商三井住友分头筹组联贷案，总金额高达35亿美元，等值超过新台币千亿以上，规模可说盛况空前。
*经济日报：
--民进党昨日召开党政协调会议，会中拍板，两岸协议监督条例对于两岸协议的监督强度将采〞先强后弱〞原则。与会人士表示，依此精神，两岸服贸协议将不回溯补程序，直接在立院审查，采〞逐条审查、全案表决〞方式。在立院躺了快三年的服贸协议，有望解冻。
--台北市政府强力推动公办都更案，市政会议昨日通过台北市公办都更实施办法，允许民办都更在一定条件下可以转轨为公办都更，由市府或实施者来〞代拆〞。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。