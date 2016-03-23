《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月23日

*工商时报：

--台湾八大银行今年文创放款要拚成长逾千亿台币。银行主管指出，政府积极强化文化创意产业，订定奖励银行办理创意产业放款方案，目前看来，各大银行内部订出今年成长金额介于100-300亿台币不等，力挺相关产业资金来源。

--台塑 与中钢 合资的越南河静钢厂联贷案，掀金融圈逾千亿元的参贷热潮。据了解，由于河静钢厂的投资规模庞大，因此罕见的采取兵分两路模式，分别由华银与日商三井住友分头筹组联贷案，总金额高达35亿美元，等值超过新台币千亿以上，规模可说盛况空前。

*经济日报：

--民进党昨日召开党政协调会议，会中拍板，两岸协议监督条例对于两岸协议的监督强度将采〞先强后弱〞原则。与会人士表示，依此精神，两岸服贸协议将不回溯补程序，直接在立院审查，采〞逐条审查、全案表决〞方式。在立院躺了快三年的服贸协议，有望解冻。

--台北市政府强力推动公办都更案，市政会议昨日通过台北市公办都更实施办法，允许民办都更在一定条件下可以转轨为公办都更，由市府或实施者来〞代拆〞。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。