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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 08:38 BJT

《全球汇市》美元微跌，美联储官员利率言论提振美元

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1211  1.1214  -0.03  +3.23  1.0860
    美元/日圆            112.26  112.36  -0.09  -6.68  120.30
    欧元/日圆         125.84  126.03  -0.15  -3.55  130.47
    美元/瑞郎            0.9733  0.9722  +0.11  -2.84  1.0018
    英镑/美元            1.4213  1.4206  +0.05  -3.56  1.4738
    美元/加元            1.3045  1.3044  +0.01  -5.74  1.3839
    美元/离岸人民币      6.4944  6.4928  +0.02  -1.12  6.5680
    澳元/美元            0.7617  0.7621  -0.05  +4.70  0.7275
    新西兰元/美元        0.6754  0.6751  +0.04  -1.04  0.6825
    澳元/日圆         85.500  85.610  -0.13  -2.42  87.620
    新西兰元/日圆     75.830  75.820  +0.01  -7.50  81.980
    英镑/日圆         159.53  159.57  -0.03  -9.98  177.22
    澳元/新西兰元     1.1276  1.1277  -0.01  +5.74  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 孙国玉/徐文焰/陈宗琦；审校 戴素萍/张若琪/王兴亚)

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