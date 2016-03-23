《全球汇市》美元微跌，美联储官员利率言论提振美元

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1211 1.1214 -0.03 +3.23 1.0860 美元/日圆 112.26 112.36 -0.09 -6.68 120.30 欧元/日圆 125.84 126.03 -0.15 -3.55 130.47 美元/瑞郎 0.9733 0.9722 +0.11 -2.84 1.0018 英镑/美元 1.4213 1.4206 +0.05 -3.56 1.4738 美元/加元 1.3045 1.3044 +0.01 -5.74 1.3839 美元/离岸人民币 6.4944 6.4928 +0.02 -1.12 6.5680 澳元/美元 0.7617 0.7621 -0.05 +4.70 0.7275 新西兰元/美元 0.6754 0.6751 +0.04 -1.04 0.6825 澳元/日圆 85.500 85.610 -0.13 -2.42 87.620 新西兰元/日圆 75.830 75.820 +0.01 -7.50 81.980 英镑/日圆 159.53 159.57 -0.03 -9.98 177.22 澳元/新西兰元 1.1276 1.1277 -0.01 +5.74 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/徐文焰/陈宗琦；审校 戴素萍/张若琪/王兴亚)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。