《全球主要国家债券发行预告》--3月23日-3月30日

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 3/23 美国 发售两年期浮息债券 3/23 德国 标售30年期联邦债券 3/23 日本 加强流动性标售 3/24 意大利 标售零息/BTP债券 3/24 法国 标售国库券(BTF) 3/24 日本 标售三个月期贴现国库券 3/25 日本 标售两年期公债 3/28 美国 发售两年期公债 3/29 美国 发售五年期公债 3/29 意大利 标售国库券 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 美国 发售七年期公债 3/30 德国 标售五年期联邦债券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张若琪 审校 李爽)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。