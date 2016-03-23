《台湾重要政经日程》--3月23日-10月10日

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
=====================今日重要政经消息==============================
3/23(三)
--10:30 元大宝华综合经济研究院经济展望说明会。
--14:00 财政部公布第二季公债发行计划。
--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月年减5.65%。
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3/24(四)
--12:30 台湾央行标售财105-5期国库券，数额200亿台币，期限91天期，3/25(五)发行。
--16:20 央行公布2月M2年增率，上月年增5.63%。
--17:00 央行召开第一季全体理监事会议，上季重贴现率为1.625%。
3/25(五)
--12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。
*3/30(三)
--14:00 富邦金控 召开投资人说明会。
4/4(一)-4/5(二)
--儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。
4/6(三)
--16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。
4/7(四)
--08:30 主计总处公布3月通膨率，上月为年增2.40%。
4/11(一)
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。
4/20(三)
--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。
4/22(五)
--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。
6/4(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
6/9(四)-6/10(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--端午节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。