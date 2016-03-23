《香港报摘》--信报3月23日

**头版头条**

--为维护人民币汇价稳定，中国央行在衍生产品市场驻扎“重兵”，市场人士估计，相关的远期合约规模介乎1,500-3,000亿美元，相当于外汇储备4.7-9.4%。

**其他**

--香港前政务司司长许仕仁、新地 前联席主席郭炳江等四人获准就贪污案中“串谋公职人员行为失当”罪名上诉到终审法院。

--中国信贷 副主席兼首席执行官彭耀杰表示，该公司正与港交所 沟通，最快今年内或最迟明年可启动转往主板上市。

--康师傅 称，自去年9月起已调整融资策略，提升内地融资的比例，预期人民币贷款占整体贷款比例会提升。

--TVB 股东黎瑞刚旗下华人文化产业基金在IMAX CHINA 上市不足半年，与方源资本配售合共2,000万股IMAX的股份，套现最多9.6亿港元。

--远洋地产 去年核心利润倒退14%，每股盈利0.284元，末期息派0.05港元，大降69.7%。（完）

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