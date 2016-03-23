《香港报摘》--信报3月23日

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
**头版头条**
--为维护人民币汇价稳定，中国央行在衍生产品市场驻扎“重兵”，市场人士估计，相关的远期合约规模介乎1,500-3,000亿美元，相当于外汇储备4.7-9.4%。
**其他**
--香港前政务司司长许仕仁、新地 前联席主席郭炳江等四人获准就贪污案中“串谋公职人员行为失当”罪名上诉到终审法院。
--中国信贷 副主席兼首席执行官彭耀杰表示，该公司正与港交所 沟通，最快今年内或最迟明年可启动转往主板上市。
--康师傅 称，自去年9月起已调整融资策略，提升内地融资的比例，预期人民币贷款占整体贷款比例会提升。
--TVB 股东黎瑞刚旗下华人文化产业基金在IMAX CHINA 上市不足半年，与方源资本配售合共2,000万股IMAX的股份，套现最多9.6亿港元。
--远洋地产 去年核心利润倒退14%，每股盈利0.284元，末期息派0.05港元，大降69.7%。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。