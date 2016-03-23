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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 08:37 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月23日

3月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7531港元H
KD=
    
    美股道琼工业指数 周二收低41.3点，或0.23%，报17,582.57点。从开盘因布鲁塞尔发生炸弹袭击而
引发的跌势反弹，消费类股和电信股下跌被医疗保健类股上涨所抵消。 
    
 公司名称                 ADR代码    收盘价    涨跌幅   成交量     ADR折合每股普通   较港股溢价
                                                                   股                
                                     （美元）  （%）               (港元)            (%)
 中海油                              116.060   -0.45    20196      8.998             -0.46
 中国铝业                            8.460     -2.31    8175       2.624             0.52
 中国移动                            54.370    -0.38    165048     84.307            0.61
 中国人寿                            12.490    -0.64    251380     19.367            -0.68
 中石油                              68.490    -1.01    22160      5.310             -0.19
 中石化                              62.150    -0.94    20859      4.819             -0.03
 汇丰控股                            32.000    -1.69    2416249    49.620            -0.76
 中电信                              50.810    0.28     4334       3.939             -0.02
 中国联通                            12.800    0.39     75804      9.924             0.04
 兖州煤业                            5.220     -0.19    3426       4.047             0.42
 华能国际                            35.700    -1.95    11193      6.920             1.46
 南方航空                            30.860    -2.86    4291       4.785             -0.31
 东方航空                            26.010    -4.86    6095       4.033             -1.15
 中芯国际                            4.500     0.45     2086       0.698             1.13
    （完）

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