《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--3月23日

3月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7531港元H KD= 美股道琼工业指数 周二收低41.3点，或0.23%，报17,582.57点。从开盘因布鲁塞尔发生炸弹袭击而 引发的跌势反弹，消费类股和电信股下跌被医疗保健类股上涨所抵消。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通 较港股溢价 股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 116.060 -0.45 20196 8.998 -0.46 中国铝业 8.460 -2.31 8175 2.624 0.52 中国移动 54.370 -0.38 165048 84.307 0.61 中国人寿 12.490 -0.64 251380 19.367 -0.68 中石油 68.490 -1.01 22160 5.310 -0.19 中石化 62.150 -0.94 20859 4.819 -0.03 汇丰控股 32.000 -1.69 2416249 49.620 -0.76 中电信 50.810 0.28 4334 3.939 -0.02 中国联通 12.800 0.39 75804 9.924 0.04 兖州煤业 5.220 -0.19 3426 4.047 0.42 华能国际 35.700 -1.95 11193 6.920 1.46 南方航空 30.860 -2.86 4291 4.785 -0.31 东方航空 26.010 -4.86 6095 4.033 -1.15 中芯国际 4.500 0.45 2086 0.698 1.13 （完）