《中国重要政经日程》--3月23日-7月9日

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
=============================今日重要政经日程==========================
3月23日（周三）
--博鳌亚洲论坛2016年年会，至25日。国务院总理李克强将于24日出席论坛2016年年会并发表主旨演讲。
--澜沧江—湄公河合作首次领导人会议在海南三亚举行。应国务院总理李克强邀请，柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南五国领导人将出席会议。六国将就推进澜湄合作机制建设、加强次区域国家全方位合作、促进地区一体化进程等深入交换意见。
=============================近期重要政经日程==========================
*3月31日（周四）
--国家主席习近平将于3月31日至4月1日出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。