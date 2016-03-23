《全球重要经济事件一览表》--3月23日-3月30日

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
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3月23日(三)
费城--美国费城联邦储备银行总裁哈克在一个活动上致欢迎辞(2130)。
渥太华--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在一个早餐会上发表公布预算后的首个演讲(1100)。
伦敦--英国央行金融政策委员会会议。
瓦杜兹--德国央行总裁魏德曼在一个金融论坛发表讲话。
法兰克福--欧洲央行银行监管委员会主席努伊和副主席劳滕施莱格就单一监管机制(SSM)年度报告召开记者会(0800)。
神户--日本央行审议委员布野幸利对商界领袖发表演说(0130)。
首尔--韩国央行货币政策委员会成员参加媒体午餐会(0300)。
曼谷--泰国央行举行货币政策委员会会议(0730)。
马尼拉--菲律宾央行宣布利率决定(0800)。
3月24日(四)
博鳌--中国国务院总理李克强出席博鳌亚洲论坛2016年年会并发表主旨演讲。
华盛顿--美国财政部助理部长Marisa Lago在全球发展中心主办的活动上发表讲话，此次活动题为“促进金融包容性的金融监管：决策者应该怎么做？”。(2000)。
伦敦--英国下议院财政委员会就欧盟成员国的经济成本问题质询财政大臣奥斯本(1100)。
纽约--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表讲话(1215)。
法兰克福--欧洲央行公布经济月报(0900)。
台北--台湾央行召开第一季全体理监事会议(0900)。
新加坡--新加坡财政部长王瑞杰公布2016年预算声明(0700)。
首尔--韩国央行总裁李柱烈主持与地方银行首脑的例行会议，讨论当前经济形势(2230)。
3月25日(五)
暂无重要经济事件。
3月28日(一)
暂无重要经济事件。
3月29日(二)
华盛顿--美国国会预算办公室公布对奥巴马总统2017年预算的分析。
纽约--美联储主席叶伦在纽约经济俱乐部发表讲话(1530)。
新加坡--旧金山联储总裁威廉姆斯在新加坡国立大学主办的活动上就“动荡环境下引导美国经济”发表讲话(0915)。
伦敦--英国央行金融政策委员会(FPC)发布声明(0830)。
3月30日(三)
里斯本--葡萄牙央行公布2016-17年最新经济预估(1200)。
艾伯塔--加拿大央行副总裁Lynn Patterson发表讲话(1820)。
纽约--芝加哥联储总裁埃文斯就当前经济形势和货币政策发表讲话(1700)。
菲律宾马卡迪--亚洲开发银行公布2016年亚洲发展前景报告。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张若琪)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。