《香港报摘》--其他报纸重要消息3月23日

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
**明报**
--近年不停出售中港物业的华人置业 终于发出五年来首项收购，公司宣布以20.48亿港元买入英国伦敦市中心一栋商住物业，目前每年租金收益大约5,400万港元。
--据中央结算系统资料显示，将近停牌满一年的汉能薄膜 3月14日有29.75亿股股份从中信证券转仓至另一中资行东方证券，市传是次转仓是因为多间接受李河君押股的中资券商近期要求补仓，令李河君改为转押至其他券商减轻补仓压力。
**星岛日报**
--汇丰 、恒生 及友邦 分别整合强积金计划，分析认为此举或能减低强积金供款人的管理费支出。
--财团收购旧楼步伐持续，位于北角木星街十七及十九号旧楼强制拍卖项目，由恒基 执行董事黄浩明代表集团，以底价1.97亿港元成功投得统一项目发展权。
**苹果日报**
--市传恒基地产调放售旗下30项本港非核心物业，包括10幢写字楼、2间酒店、15个舖位及部份商业楼面，合共市值近680亿港元。
--据广告媒体监察公司admanGO资料，零售业表现不济加上旅客减少，今年首两个月广告开支为60.1亿港元，按年跌13%，为2000年起首录双位数跌幅。
**东方日报**
--吉利汽车 行政总裁桂生悦强调不会放弃俄国市场，并预期未来人民币贬值对公司业绩影响将不会如去年多，因为俄罗斯出口的车型仍有加价空间。
--渣打 香港连续两日削减人民币定期年息，三个月期再减20点子至2.3厘，两日累积减幅达70点子，起存金额10万港元。
**文汇报**
--中国建筑国际 主席兼行政总裁周勇表示，食水含铅超标事件导致集团香港业务跌逾7%，由于为事件潜在损失作出拨备，集团于本分部毛利及业绩分别微降5.3%及7.3%。
--青岛港国际 称，今年底将启动A股上市计划，其后会在A股实施员工持股计划。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 张喜良)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。