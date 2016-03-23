《香港报摘》--其他报纸重要消息3月23日

**明报**

--近年不停出售中港物业的华人置业 终于发出五年来首项收购，公司宣布以20.48亿港元买入英国伦敦市中心一栋商住物业，目前每年租金收益大约5,400万港元。

--据中央结算系统资料显示，将近停牌满一年的汉能薄膜 3月14日有29.75亿股股份从中信证券转仓至另一中资行东方证券，市传是次转仓是因为多间接受李河君押股的中资券商近期要求补仓，令李河君改为转押至其他券商减轻补仓压力。

**星岛日报**

--汇丰 、恒生 及友邦 分别整合强积金计划，分析认为此举或能减低强积金供款人的管理费支出。

--财团收购旧楼步伐持续，位于北角木星街十七及十九号旧楼强制拍卖项目，由恒基 执行董事黄浩明代表集团，以底价1.97亿港元成功投得统一项目发展权。

**苹果日报**

--市传恒基地产调放售旗下30项本港非核心物业，包括10幢写字楼、2间酒店、15个舖位及部份商业楼面，合共市值近680亿港元。

--据广告媒体监察公司admanGO资料，零售业表现不济加上旅客减少，今年首两个月广告开支为60.1亿港元，按年跌13%，为2000年起首录双位数跌幅。

**东方日报**

--吉利汽车 行政总裁桂生悦强调不会放弃俄国市场，并预期未来人民币贬值对公司业绩影响将不会如去年多，因为俄罗斯出口的车型仍有加价空间。

--渣打 香港连续两日削减人民币定期年息，三个月期再减20点子至2.3厘，两日累积减幅达70点子，起存金额10万港元。

**文汇报**

--中国建筑国际 主席兼行政总裁周勇表示，食水含铅超标事件导致集团香港业务跌逾7%，由于为事件潜在损失作出拨备，集团于本分部毛利及业绩分别微降5.3%及7.3%。

--青岛港国际 称，今年底将启动A股上市计划，其后会在A股实施员工持股计划。（完）

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