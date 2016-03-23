期货日报：中国期指总持仓量回升，主力看好后市

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
以下内容节选自3月23日的《期货日报》：
昨日上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别下跌0.92%、0.73%、0.39%。期指总持仓小幅上升，贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计加仓355手至46661手，IH四份合约合计减仓315手至17832手，IC四份合约合计加仓230手至30511手。
操作上，期指持仓量回升，主力净多率上升，显示主力仍看好后市，建议投资者以逢低做多思路参与短线交易。在跨品种套利方面，主力持仓变化IC优于IH，反弹阶段中小盘股涨幅往往大于权重股涨幅，故稳健交易者可适当介入买IC卖IH套利组合。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。