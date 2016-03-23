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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 09:07 BJT

期货日报：中国期指总持仓量回升，主力看好后市

以下内容节选自3月23日的《期货日报》：

昨日上证50指数、沪深300指数与中证500指数分别下跌0.92%、0.73%、0.39%。期指总持仓小幅上升，贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计加仓355手至46661手，IH四份合约合计减仓315手至17832手，IC四份合约合计加仓230手至30511手。

　　操作上，期指持仓量回升，主力净多率上升，显示主力仍看好后市，建议投资者以逢低做多思路参与短线交易。在跨品种套利方面，主力持仓变化IC优于IH，反弹阶段中小盘股涨幅往往大于权重股涨幅，故稳健交易者可适当介入买IC卖IH套利组合。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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