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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 09:10 BJT

瑞达期货：郑糖期价重心上移，多头势偏强

以下内容节选自3月23日的《期货日报》：

白糖1609合约连续5个交易日走强，收出五连阳K线，价格重心逐渐上移，并走高至5600元/吨，也上破了前期的盘整压力位5580元/吨。这说明短期价格转强，多头动能具有持续性。布林通道开口也逐渐扩大，价格趋势性特征显现。期货价格近期紧贴布林通道上轨运行，意味着多头势偏强，且对期货价格形成持续作用。

　　操作上，短线于5580—5610元/吨一带买入，以5550元/吨为止损，短期目标5760元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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