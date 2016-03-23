瑞达期货：郑糖期价重心上移，多头势偏强

白糖1609合约连续5个交易日走强，收出五连阳K线，价格重心逐渐上移，并走高至5600元/吨，也上破了前期的盘整压力位5580元/吨。这说明短期价格转强，多头动能具有持续性。布林通道开口也逐渐扩大，价格趋势性特征显现。期货价格近期紧贴布林通道上轨运行，意味着多头势偏强，且对期货价格形成持续作用。