《交易视点》台湾央行料维持宽松基调，意外之举可能性低--凯基证券

路透台北3月23日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，随着央行〞开奖〞时刻的到来，各交易商对结果的押注也都大致到位，结果公布前行情的变化可能相对有限，后续的焦点将在央行对NCD的降幅以及对未来是否持续降息的预期上。