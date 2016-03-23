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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 09:09 BJT

《交易视点》台湾央行料维持宽松基调，意外之举可能性低--凯基证券

路透台北3月23日 - 台湾凯基证券最新债市日评认为，展望后市，随着央行〞开奖〞时刻的到来，各交易商对结果的押注也都大致到位，结果公布前行情的变化可能相对有限，后续的焦点将在央行对NCD的降幅以及对未来是否持续降息的预期上。

反观通膨与景气展望都相对较佳的美国，仍无法改变其鸽派的论调，预料央行仍将维持现行宽松的基调，意外之举的可能性低，操作上建议先以区间操作为主，预期五年券105/5期 殖利率交易区间0.45-0.52%、10年券105/4期 0.75-0.85%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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