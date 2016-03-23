港报社评：戴耀廷煽“独”，论调荒谬用心不良--文汇报3月23日

曾经煽动发起违法「占中」的戴耀廷，最近摇身一变，成为传播及煽动「港独」的「港独文人」。他昨日在《苹果日报》发表文章，抛出要让中国先陷入政治危机、政治混乱中，「港独」就有希望实现的谬论。这种把实现「港独」寄托在「中国崩溃论」上的论调，极之荒谬，毫无事实根据，不过是和海外反华势力遥相呼应；更罔顾亿万炎黄子孙的生存福祉，寄望中国陷入万劫不复的境地，用心极之不良。对这种既无道理又昧良知的「港独」论调，香港人有必要保持高度警惕，并予以坚决抵制。

戴耀廷昨天在《苹果日报》发表题为《香港有独立的条件吗？》的文章，声称当中国内地出现极大的政治危机时，正是「港独」实现的必要条件和关键因素，他因此教唆香港的一小撮「港独青年」，一方面要关心内地的政治发展，但目的不是「爱中国」，而是要留意其变化，看「港独」的条件是否成熟；另方面是要争取国际社会的支持，到了「关键时刻」，就要让国际社会承认香港成为一个「独立主权国」。

戴耀廷这些论调，首先暴露出他是在秉承海外反华势力的图谋，用所谓「中国崩溃论」来搞乱人心和实现「港独」，破坏内地的现代化建设，阻挠中华民族伟大复兴的进程，最终实现「港独」。事实上，从中国推行改革开放至今，海外一些不甘心中国崛起的反华势力，就一再抛出「中国崩溃论」，戴耀廷也在文中拾其牙慧，声称「不少中国问题专家(其实就是那些海外反华势力的代言人)也提出中共崩溃已经开始」。戴甚至信誓旦旦地称：「可以肯定说，在2047年前，中共及中国大陆必会面临一次极大的政治危机。」「因中国越乱......那香港才有走向独立的机会」。观点之荒谬，不仅在于其完全按照海外反华势力的意愿，不顾事实地极力诋毁内地，而且还把「港独」与「中国崩溃论」联系起来，企图通过搞乱国家来实现「港独」图谋。

戴耀廷提出这些荒谬观点之后，还意犹未尽地挑拨两地民众之间的关系，声称香港市民「要具备作为一个独特人类群体的主观自觉意识」，要和内地民众区分开来，这样「香港才有资格获国际社会承认为独立主权国」云云。显然，戴耀廷不仅是在为海外反华势力张目，而且极力为「港独」分子教路，为其实现「港独」提供理论依据和具体行动指南，其做法严重危害国家领土完整和统一，破坏香港「一国两制」，损害香港繁荣稳定。

「尔曹身与名俱灭，不废江河万古流」。海外反华势力所抛出的「中国崩溃论」，已经被中国不断发展的事实，一次又一次地打破。如今中国已经成为世界第二大经济体，并在继续努力实现「两个一百年」的宏伟目标，中华民族的伟大复兴的步伐，更是任何势力都无法阻挡的。那些把「港独」希望寄托在「中国崩溃论」的说法，更只是极少数人的一厢情愿和痴人说梦而已。戴耀廷前年煽动的非法「占中」行动，已经遭到可耻的失败，他现在又去传播和煽动「港独」，作为「港独文人」同样也将摆脱不了失败的下场。

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