国际油市：油价下跌，因行业数据显示美国上周原油库存猛增

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
布鲁塞尔机场和地铁发生炸弹袭击事件，至少30人丧生 ，也令油市与其他资产的避险情绪升温。
美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存大增，尽管汽油和馏分油库存减少。
API公布，截至3月18日当周美国原油库存大增880万桶，至5.318亿桶。路透调查的分析师预计为增加310万桶。库欣原油库存减少140万桶。
“短线的方向料聚焦于美国库存增加的程度，”澳新银行周三在报告中表示。
伊朗在制裁于1月解除后，重新流入国际市场的产量，也令供应充裕的情况加剧。
媒体引述一名伊朗高级官员的话表示，制裁解除后，伊朗原油出口已上升至220万桶/日，增幅达90万桶/日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 汪红英/陈宗琦；审校 王兴亚/杜明霞)
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路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。