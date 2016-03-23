国际油市：油价下跌，因行业数据显示美国上周原油库存猛增

布鲁塞尔机场和地铁发生炸弹袭击事件，至少30人丧生 ，也令油市与其他资产的避险情绪升温。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存大增，尽管汽油和馏分油库存减少。

API公布，截至3月18日当周美国原油库存大增880万桶，至5.318亿桶。路透调查的分析师预计为增加310万桶。库欣原油库存减少140万桶。

“短线的方向料聚焦于美国库存增加的程度，”澳新银行周三在报告中表示。

伊朗在制裁于1月解除后，重新流入国际市场的产量，也令供应充裕的情况加剧。

媒体引述一名伊朗高级官员的话表示，制裁解除后，伊朗原油出口已上升至220万桶/日，增幅达90万桶/日。(完)

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