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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 09:10 BJT

永安期货：大连铁矿石期货继续追多风险增大

以下内容节选自3月23日的《期货日报》：

3月中上旬，铁矿石期货出现了一波短暂高位回调，而随着市场上买单的持续涌入，行情下跌的步伐很快受阻，尚未形成趋势便戛然而止。截至目前，铁矿石期货于1月中旬开始的这轮中期反弹依然强劲，在近日连续大涨之后，铁矿石各合约再创新高，现在已回升至去年年中的水平。预计短期内铁矿石将维持高位振荡，且日内波动将加剧。

笔者认为，多头资金的持续涌入一味放大了铁矿石的金融属性，导致了目前的价格虚高。热情过后，疲弱的基本面将再次成为主导因素，铁矿石价格也将逐渐回归理性。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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