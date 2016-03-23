永安期货：大连铁矿石期货继续追多风险增大

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
以下内容节选自3月23日的《期货日报》：
3月中上旬，铁矿石期货出现了一波短暂高位回调，而随着市场上买单的持续涌入，行情下跌的步伐很快受阻，尚未形成趋势便戛然而止。截至目前，铁矿石期货于1月中旬开始的这轮中期反弹依然强劲，在近日连续大涨之后，铁矿石各合约再创新高，现在已回升至去年年中的水平。预计短期内铁矿石将维持高位振荡，且日内波动将加剧。
笔者认为，多头资金的持续涌入一味放大了铁矿石的金融属性，导致了目前的价格虚高。热情过后，疲弱的基本面将再次成为主导因素，铁矿石价格也将逐渐回归理性。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。