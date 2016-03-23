港报社评：南亚经济难民困扰，强化执行应可纾解--明报3月23日

南亚偷渡客涌港有恶化之势，审视问题的本质和严重程度，暂时毋须设置禁闭营，或本港退出执行《禁止酷刑公约》有关酷刑声请的相关规定。政府若能在堵截源头、加快甄审程序，甚至从削减免遣返声请人士留港期间的待遇等着手，即是说只要强化具体执行工作，相信就可以有效纾减这类「难民」对本港的压力。

据政府提供的资料，等待处理的免遣返声请已经累积超过1.1万宗，而且新声请个案与两年前比较，增幅超过3倍。另据政府今年2月的数字，被确立为免遣返声请的个案只有18宗，约占声请总数0.3%（在统一审核机制前，也只有24宗酷刑声请获得确立），显示在港提出免遣返声请的人，99.9%与所谓酷刑声请无关。可以说，他们都是「假难民」，利用审核程序等手段拖延滞港，给本港造成困扰。

据警方数字显示，2014年全港罪案约共3.36万宗，有2800多宗涉及南亚人，其中676人是获发行街纸的免遣返声请人；2015年全港罪案约共3.37万宗，约有3100宗涉及南亚人，其中约1100人是免遣返声请人。即是说，以印度、巴勒斯坦、孟加拉、越南和印尼为主的免遣返声请人，犯罪率在一年间暴升六成半。以滞港免遣返声请约1.1万人计算，声请人涉嫌犯案高达一成，而且处于猛增势头，对本港治安是一个隐忧。

以往，这类免遣返声请人大多来自阿富汗等战后地区，另外则是非洲一些经济落后或动乱地区，一些人循正式途径来港后提出酷刑声请，目的到第三国定居。这条离开战乱、贫穷落后地区，到富裕地区过新生活的途径，很快就被滥用，特别是本港有较完善保障个人基本权利的法律和司法机制，约10多年前开始已经出现这类声请，到近年南亚人藉此途径来港，加上内地有提供所谓「一条龙」服务的偷渡集团，到南亚国家诱骗当地人到大陆，然后安排他们偷渡来港，事态渗入不法牟利勾当之后迅速恶化，形成新声请个案以数倍增加的现况。

有意见认为香港应向中央提出，要求联合国豁免香港执行《禁止酷刑公约》第三条，使香港毋须再收容免遣返声请人。这个做法虽然可以釜底抽薪，但是对本港以至北京在国际的形象和观感打击甚大，在事态未恶化到无法收拾之时，不应该寻求豁免。

30多年前，本港曾经设立大批禁闭营收容越南船民，当时是越战之后，当地经济凋蔽，加上地方官员贪污腐败，大批越南人分别从南越和北越乘船沿大陆海岸来港。当时的越南船民潮并非偶发事件，而是交杂政治、经济因素，导致大批越南人投奔怒海，以东南亚各国与本港为目的地；由于船民来势汹涌，本港只能变相把他们囚禁起来，集中管理，以免直接冲击本港社会和治安。

现在南亚并无战乱，近年来港「难民」人数虽然增加了，但是与越南船民相比，数量差距甚大。另外，这些「难民」利用本港处理免遣返声请的繁复程序，目的为尽量滞留赚钱，这种形态，缺乏南亚人大规模来港的条件。因此，本港毋须劳师动众重设禁闭营。事实上，以目前的政治氛围，若设立禁闭营，单是选址或许已经是没完没了的争论，本港不应为此再制造更多问题，自我折腾。

过去，法庭一些裁决，有利于免遣返声请人拖延，增加了审核难度。法庭裁决必须遵守，不过，在审核工作符合程序公义的同时，做到压缩免遣返声请人拖延的空间，应是当局思考和工作的方向。据政府的文件显示，以2015年需要改期的审核会面为例，69%因为声请人称身体不适（但是往往未能提供医生证明）或无理由下缺席会面；这种情况，相信涉及声请人以诸多藉口拖延，只要当局收紧程序安排，审核工作就可以加快进行。

现在即使「难民」偷渡来港，只要「举手」提出免遣返声请，声请人每月就可以得到约3400元津贴，较他们在原本国家的工作待遇都要高，加上在本港找工作当「黑工」，基本上无难度。因此，减少对声请人的津贴，加紧扫荡「黑工」，压缩赚钱诱因，可以减低本港对经济难民的吸引力。另外，内地是「难民」偷渡来源，本港加强与深圳和广东方面的合作，从源头上堵截，以内地对边防管控的力度，只要认真执法，组织难民偷渡就会销声匿迹，这个做法对纾缓本港承受的压力，可收立竿见影之效。

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