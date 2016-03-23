全球金市：现货金持稳，避险买盘与美元走强的影响相抵消

就连以缓慢的速度加息，美国联邦储备理事会(美联储，FED)的立场都变得愈发谨慎，最温和的决策者之一曾经的边缘看法--主张加息步伐超慢的立场--如今已成为主流。

周二公布的数据显示，委内瑞拉2月对瑞士出口价值约4.43亿瑞郎的黄金，因委内瑞拉央行鉴于经济危机而实施换汇以取得现金。

瑞士海关总署(Swiss customs bureau)数据显示，瑞士2月再次成为铂金净进口国，因来自主要铂金生产国南非的出货增加。

铂金 上涨0.5%至993.55美元；钯金 几无变动，报602.65美元。(完)

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