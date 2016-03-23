上海中期：大连棕榈油期货强势格局不变

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
以下内容节选自3月23日的《期货日报》：
自去年年末开始，棕榈油表现较强，短短三个月现货24度棕榈油上涨近1000元/吨，而现货豆油仅是略微走强，菜油则受抛储预期的压力，小幅下移价格重心。2015年年中至今，全球厄尔尼诺效应控制东南亚地区的气候变化，马来西亚、印尼地区的棕榈油产量炒作仍在持续。马来西亚棕榈油处于连续3个月的减库存状态，尤其是近期马来西亚沙巴地区干旱进一步加剧，市场预期同比减产的时间区间会进一步后移，马来西亚棕榈油去库存进程会更有效果。
预计未来国外棕榈油价格依然偏强，短期内棕榈油价格内外倒挂，目前印尼棕榈油价格贴水马来西亚价格约10—15美元/吨，进口成本为5240元/吨左右，与国内棕榈油现货价格相比进口亏损160元/吨；马来西亚棕榈油进口成本为5325元/吨左右，进口亏损245元/吨。因此，短期来看，国内棕榈油的相对强势不会改变。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。