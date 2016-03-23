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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 09:11 BJT

上海中期：大连棕榈油期货强势格局不变

以下内容节选自3月23日的《期货日报》：

自去年年末开始，棕榈油表现较强，短短三个月现货24度棕榈油上涨近1000元/吨，而现货豆油仅是略微走强，菜油则受抛储预期的压力，小幅下移价格重心。2015年年中至今，全球厄尔尼诺效应控制东南亚地区的气候变化，马来西亚、印尼地区的棕榈油产量炒作仍在持续。马来西亚棕榈油处于连续3个月的减库存状态，尤其是近期马来西亚沙巴地区干旱进一步加剧，市场预期同比减产的时间区间会进一步后移，马来西亚棕榈油去库存进程会更有效果。

预计未来国外棕榈油价格依然偏强，短期内棕榈油价格内外倒挂，目前印尼棕榈油价格贴水马来西亚价格约10—15美元/吨，进口成本为5240元/吨左右，与国内棕榈油现货价格相比进口亏损160元/吨；马来西亚棕榈油进口成本为5325元/吨左右，进口亏损245元/吨。因此，短期来看，国内棕榈油的相对强势不会改变。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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