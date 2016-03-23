上海中期：大连棕榈油期货强势格局不变

自去年年末开始，棕榈油表现较强，短短三个月现货24度棕榈油上涨近1000元/吨，而现货豆油仅是略微走强，菜油则受抛储预期的压力，小幅下移价格重心。2015年年中至今，全球厄尔尼诺效应控制东南亚地区的气候变化，马来西亚、印尼地区的棕榈油产量炒作仍在持续。马来西亚棕榈油处于连续3个月的减库存状态，尤其是近期马来西亚沙巴地区干旱进一步加剧，市场预期同比减产的时间区间会进一步后移，马来西亚棕榈油去库存进程会更有效果。