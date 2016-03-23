中信期货：纺织企业阶段性补库存助推郑棉价格

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
以下内容节选自3月23日的《期货日报》：
近日，有关棉花市场的调控政策密集出台：首先是储备棉轮出政策初步明朗，时间推迟至4月中下旬；其次是2016年棉花目标价格确定为18600元/吨，较上年降低500元/吨。对于这两个政策的影响，我们认为，储备棉轮出时间推迟阶段性支撑棉价。同时，目标价格降低虽然不利于棉花种植，但是巨量储备库存可以弥补供需缺口甚至使供需结构发生逆转。因此，我们认为，棉价将阶段性走强，但长期来看，储备棉轮出将增加市场供应量，棉价依然承受较大的向下压力。
从目前棉花企业的销售情况来看，全国棉花消费量刚刚过半，一个月过后储备棉即将出库，留给棉花加工经营企业销售棉花的时间并不多。在有限的时间内，为加快棉花销售，棉花价格提价空间有限。
综上所述，纺织企业阶段性补库将支撑棉花现货市场价格，但难以出现大幅上涨。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。