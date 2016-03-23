中信期货：纺织企业阶段性补库存助推郑棉价格

以下内容节选自3月23日的《期货日报》：

近日，有关棉花市场的调控政策密集出台：首先是储备棉轮出政策初步明朗，时间推迟至4月中下旬；其次是2016年棉花目标价格确定为18600元/吨，较上年降低500元/吨。对于这两个政策的影响，我们认为，储备棉轮出时间推迟阶段性支撑棉价。同时，目标价格降低虽然不利于棉花种植，但是巨量储备库存可以弥补供需缺口甚至使供需结构发生逆转。因此，我们认为，棉价将阶段性走强，但长期来看，储备棉轮出将增加市场供应量，棉价依然承受较大的向下压力。

从目前棉花企业的销售情况来看，全国棉花消费量刚刚过半，一个月过后储备棉即将出库，留给棉花加工经营企业销售棉花的时间并不多。在有限的时间内，为加快棉花销售，棉花价格提价空间有限。

综上所述，纺织企业阶段性补库将支撑棉花现货市场价格，但难以出现大幅上涨。(完)

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