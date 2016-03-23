中粮期货：国内蛋鸡种源充足，大连鸡蛋期价上冲乏力

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
以下内容节选自3月23日的《期货日报》：
最近两年，由于美、法等国爆发禽流感疫情，引发我国封关，造成活禽引种受限。当前，产能的收缩已经传导至商品代白羽肉鸡，毛鸡价格开始出现V形反转，近日肉鸡苗价格更是创出历史新高。对于蛋鸡养殖行业来讲，上游育种企业的景气度会有所回升，但是鸡蛋价格不会出现大幅上涨。
由于我国蛋鸡种源对进口品种的依存度较低，此次活禽引种受限对我国在产蛋鸡的存栏影响较小，鸡蛋的供应不会大幅收缩。随着清明临近，鸡蛋现货价格止跌企稳，期价也出现了快速反弹，但这主要还是受季节性因素的影响。中期来看，由于蛋鸡种源充足，鸡蛋价格持续上涨动力缺乏。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。