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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 09:18 BJT

中粮期货：国内蛋鸡种源充足，大连鸡蛋期价上冲乏力

以下内容节选自3月23日的《期货日报》：

最近两年，由于美、法等国爆发禽流感疫情，引发我国封关，造成活禽引种受限。当前，产能的收缩已经传导至商品代白羽肉鸡，毛鸡价格开始出现V形反转，近日肉鸡苗价格更是创出历史新高。对于蛋鸡养殖行业来讲，上游育种企业的景气度会有所回升，但是鸡蛋价格不会出现大幅上涨。

由于我国蛋鸡种源对进口品种的依存度较低，此次活禽引种受限对我国在产蛋鸡的存栏影响较小，鸡蛋的供应不会大幅收缩。随着清明临近，鸡蛋现货价格止跌企稳，期价也出现了快速反弹，但这主要还是受季节性因素的影响。中期来看，由于蛋鸡种源充足，鸡蛋价格持续上涨动力缺乏。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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