中粮期货：国内蛋鸡种源充足，大连鸡蛋期价上冲乏力

由于我国蛋鸡种源对进口品种的依存度较低，此次活禽引种受限对我国在产蛋鸡的存栏影响较小，鸡蛋的供应不会大幅收缩。随着清明临近，鸡蛋现货价格止跌企稳，期价也出现了快速反弹，但这主要还是受季节性因素的影响。中期来看，由于蛋鸡种源充足，鸡蛋价格持续上涨动力缺乏。(完)