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货币新闻 | 2016年 3月 23日 星期三 09:45 BJT

芝加哥期市：小麦期货四连涨，受因天气因素减产的担忧影响

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      合约               价格     变动    涨跌%      两日     30日    RSI
                                                    涨跌%   移动均值
    CBOT小麦            467.25     0.50  +0.11%    +0.16%     464.87   54
    CBOT玉米            369.75    -0.25  -0.07%    +0.07%     364.68   69
    CBOT大豆            909.75    -0.50  -0.05%    +0.86%     883.33   85
    CBOT稻米            $10.43    $0.03  +0.24%    +0.53%     $10.72   53
    美国原油            $41.08   -$0.37  -0.89%    +2.93%     $34.70   71
    汇率 
    欧元/美元           $1.121   $0.000  -0.02%    -0.24%
    美元/澳元            0.763    0.001  +0.10%    +0.70%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 白云/孙国玉；审校 孙茉莉/戴素萍)

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