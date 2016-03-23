芝加哥期市：小麦期货四连涨，受因天气因素减产的担忧影响

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
-----------------------0053 GMT---------------------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 467.25 0.50 +0.11% +0.16% 464.87 54 CBOT玉米 369.75 -0.25 -0.07% +0.07% 364.68 69 CBOT大豆 909.75 -0.50 -0.05% +0.86% 883.33 85 CBOT稻米 $10.43 $0.03 +0.24% +0.53% $10.72 53 美国原油 $41.08 -$0.37 -0.89% +2.93% $34.70 71 汇率 欧元/美元 $1.121 $0.000 -0.02% -0.24% 美元/澳元 0.763 0.001 +0.10% +0.70% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/孙国玉；审校 孙茉莉/戴素萍)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
“国际能源署(IEA)称，其预计油价上涨将导致美国页岩油产量大幅增加，”澳新银行在一份报告中说。“这与我们的预估基本相符。”
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。