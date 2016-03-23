澳洲经济指标总览--3月23日

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 4月5日 商品及服务收支(亿澳元) 1月 逆差29.37 逆差35.24 出口(较前月) +1% -5% 进口(较前月) -1% -1% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 4月4日 (较前月) 1月 +0.3% 持平 就业市场(经季节调整) 4月14日 就业人口(较前月变动,万人) 2月 +0.03 -0.74 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.59 -4.03 失业率 5.8% 6.0% 就业参与率 64.9% 65.1% 消费者物价指数(CPI) 4月27日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.4% +0.5% (较上年同期) +1.7% +1.5% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.3% (较上年同期) +2.1% +2.1% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.4% (较上年同期) +1.9% +2.1% 国际贸易价格指数 4月28日 进口物价(较前季) 第四季 -0.3% +1.4% 出口物价(较前季) -5.4% 持平 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 5月31日 经常帐收支 第四季 赤字211 赤字188 商品与服务贸易收支 逆差99.29 逆差73.37 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 6月1日 (较前季) 第四季 +0.6% +1.1% (较上年同期) +3.0% +2.7% (完)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。