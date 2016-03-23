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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 09:47 BJT

《汇市简讯》美元/日圆持稳，主要在112.20-30之间波动

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* 日经指数小幅上涨，在17,002-17,142点之前波动，今日对美元/日圆汇率的影响较小

* 美国公债收益率(殖利率)为美元/日圆提供支撑--10年期美债收益率升至1.940%，两年期美债收益率升至0.870%

* 包括费城联储银行总裁哈克和亚特兰大联储银行总裁洛克哈特在内的美联储官员发表了鹰派言论

* 美元/日圆目前在小时图一目均衡转换线112.28附近波动

* 200日移动均线在112.58上方，一目均衡基线在111.93

* 112.50及之上有卖单，112.00及之下有买单 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 孙茉莉)

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