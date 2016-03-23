《汇市简讯》美元/日圆持稳，主要在112.20-30之间波动

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
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* 日经指数小幅上涨，在17,002-17,142点之前波动，今日对美元/日圆汇率的影响较小
* 美国公债收益率(殖利率)为美元/日圆提供支撑--10年期美债收益率升至1.940%，两年期美债收益率升至0.870%
* 包括费城联储银行总裁哈克和亚特兰大联储银行总裁洛克哈特在内的美联储官员发表了鹰派言论
* 美元/日圆目前在小时图一目均衡转换线112.28附近波动
* 200日移动均线在112.58上方，一目均衡基线在111.93
* 112.50及之上有卖单，112.00及之下有买单 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。