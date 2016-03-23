台湾汇市：台币盘初实质交易持稳，外资仍略有汇入仍观望央行决议

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
路透台北3月23日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易大致稳于上日，等待央行的理监事会议。汇银人士指出，盘初外资仍有小幅汇入，部分出口商也有抛汇，但交投偏淡静，各方等待明日台湾央行的会议结论。
实质交易部分，汇银人士说，盘初亦见进口商买入美元。他们认为，目前台币和台股 连动息息相关，若是股市上涨动能衰竭，也不排除外资汇入的意愿会降低。
〞今天安静一点，毕竟明天要开会。〞一位小型商银交易员表示。
目前市场大多预期明日台湾央行会议结论是降息半码到一码之间。也有交易员表示，台湾央行的降息常只是指标，实质影响不算大，宣示效果为多。近期台币随着国际美元走弱也已升了不少，市场追空美元的力道已弱，后续观察央行的动态可以观察汇市收盘的价格，一般认为若无重大影响事件，台湾央行应会将尾盘价格促贬至32.500以上。
路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。
本地时间10:31，韩元兑美元 报1,156.3，上日收在1,153.6；台股加权指数 则跌0.38%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.310/32.350，上日收在32.275
今日台币实质交易区间在32.380-32.417，上日实质交易区间在32.350-32.492。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.350-32.450
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路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
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