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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 10:39 BJT

台湾汇市：台币盘初实质交易持稳，外资仍略有汇入仍观望央行决议

路透台北3月23日 - 台币兑美元 周三盘初实质交易大致稳于上日，等待央行的理监事会议。汇银人士指出，盘初外资仍有小幅汇入，部分出口商也有抛汇，但交投偏淡静，各方等待明日台湾央行的会议结论。

实质交易部分，汇银人士说，盘初亦见进口商买入美元。他们认为，目前台币和台股 连动息息相关，若是股市上涨动能衰竭，也不排除外资汇入的意愿会降低。

〞今天安静一点，毕竟明天要开会。〞一位小型商银交易员表示。

目前市场大多预期明日台湾央行会议结论是降息半码到一码之间。也有交易员表示，台湾央行的降息常只是指标，实质影响不算大，宣示效果为多。近期台币随着国际美元走弱也已升了不少，市场追空美元的力道已弱，后续观察央行的动态可以观察汇市收盘的价格，一般认为若无重大影响事件，台湾央行应会将尾盘价格促贬至32.500以上。

路透调查显示，逾九成金融机构估台湾央行3月降息半码，刺激景气复苏。

本地时间10:31，韩元兑美元 报1,156.3，上日收在1,153.6；台股加权指数 则跌0.38%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘差距不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.310/32.350，上日收在32.275

今日台币实质交易区间在32.380-32.417，上日实质交易区间在32.350-32.492。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.350-32.450

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