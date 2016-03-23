金属期市：伦铜小涨，中国楼市复苏迹象提供支撑

在周五开始的复活节假期前，成交料萎缩。

上海期货交易所期铜 涨0.3%至每吨38,380元人民币(5,916美元)。

就连以缓慢的速度加息，美国联邦储备理事会(美联储，FED)的立场都变得愈发谨慎，最温和的决策者之一曾经的边缘看法--主张加息步伐超慢的立场--如今已成为主流。

路透调查显示，日本3月制造业信心略下滑，未来三个月预计也不太可能改变太多，显现出日圆上涨和中国以及新兴市场经济减慢正损及出口商。

中国钢铁、煤炭、水泥和有色金属行业的债务超过1.5万亿美元，可能影响其给庞大的工业瘦身计划。(完)

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