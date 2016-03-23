金属期市：伦铜小涨，中国楼市复苏迹象提供支撑

香港个股：中国华融拟发行两批总值26亿美元永续证券及担保票据
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
在周五开始的复活节假期前，成交料萎缩。
上海期货交易所期铜 涨0.3%至每吨38,380元人民币(5,916美元)。
就连以缓慢的速度加息，美国联邦储备理事会(美联储，FED)的立场都变得愈发谨慎，最温和的决策者之一曾经的边缘看法--主张加息步伐超慢的立场--如今已成为主流。
路透调查显示，日本3月制造业信心略下滑，未来三个月预计也不太可能改变太多，显现出日圆上涨和中国以及新兴市场经济减慢正损及出口商。
中国钢铁、煤炭、水泥和有色金属行业的债务超过1.5万亿美元，可能影响其给庞大的工业瘦身计划。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/李爽 审校 张若琪/戴素萍)
路透香港1月19日 - 中国资产规模最大的金融资产管理公司--中国华融 周四称，拟发行两批总值26亿美元的永续证券及担保票据。
路透上海1月19日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日升0.53%至95.15；SDR篮子指数升至96.19，BIS篮子指数升至96.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计上升0.34%，SDR篮子指数升0.72%，BIS指数升0.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8568 -43 欧元 7.2878 526 日圆 5.9809 893 港元 0.884 -4.6 英镑
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。