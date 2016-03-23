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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 10:07 BJT

香港个股：神州数码股份暂停买卖，因子公司筹划重大事项

路透香港3月23日 - 中国最大的整合IT服务提供商--神州数码控股有限公司 周三称，其股份暂停买卖，因子公司筹划重大事项。

停牌前，神州数码周二收市报9.98港元。

该公司于联交所的声明称，接获附属公司神州数码信息服务股份有限公司 的通知，其拟筹划重大事项，其中包括涉及若干股权收购，鉴于重大事项存在不确定性，其股份自今天起停牌。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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