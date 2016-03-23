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市场报道 | 2016年 3月 23日 星期三 10:03 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--3月23日至3月30日

汤森路透3月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特
殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：          
 开始日期    结束日期    公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 (日-月-年)  (日-月-年)                                                            
 22-3-2016   28-3-2016   BMO       CCL.N      Q1 2016 Carnival Corp 
 23-3-2016               BMO       GIS.N      Q3 2016 General Mills Inc 
 23-3-2016               AMC       PVH.N      Q4 2015 PVH Corp 
 24-3-2016               BMO       ACN.N      Q2 2016 埃森哲(Accenture)
 24-3-2016               11:00     SIG.N      Q4 2016 Signet Jewelers Ltd 
 24-3-2016               AMC       GME.N      Q4 2015 GameStop Corp 
 29-3-2016               NTS       LEN.N      Q1 2016 Lennar Corp 
 29-3-2016               BMO       MKC.N      Q1 2016 McCormick & Company Inc 
 30-3-2016               BMO       PAYX.OQ    Q3 2016 Paychex Inc 
 30-3-2016               AMC       MU.OQ      Q2 2016 美光(Micron Technology)
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 白云)

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