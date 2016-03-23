《美国上市公司业绩公布日程表》--3月23日至3月30日

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
汤森路透3月23日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特 殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 22-3-2016 28-3-2016 BMO CCL.N Q1 2016 Carnival Corp 23-3-2016 BMO GIS.N Q3 2016 General Mills Inc 23-3-2016 AMC PVH.N Q4 2015 PVH Corp 24-3-2016 BMO ACN.N Q2 2016 埃森哲(Accenture) 24-3-2016 11:00 SIG.N Q4 2016 Signet Jewelers Ltd 24-3-2016 AMC GME.N Q4 2015 GameStop Corp 29-3-2016 NTS LEN.N Q1 2016 Lennar Corp 29-3-2016 BMO MKC.N Q1 2016 McCormick & Company Inc 30-3-2016 BMO PAYX.OQ Q3 2016 Paychex Inc 30-3-2016 AMC MU.OQ Q2 2016 美光(Micron Technology) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 白云)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
美滙指数 回吐，港股借力打力，恒指 昨收报23,098点，升1.1%；国指 收报9,802点，升1%，大市成交额684.7亿港元，算是好一点。
--长实 周一宣布联同长江基建 及电能实业 合作收购澳洲能源资产营运商DUET，同日重新启动股份回购行动，短短三日累计回购1,158.05万股股份，涉资逾5.87亿港元，平均每股作价50.75港元，比昨日收市价折让3.1%。