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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 10:13 BJT

《汇市简讯》美元指数呈修正性反弹，但趋势仍偏空

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* 美元指数在亚洲盘呈十字星形态，开盘涨0.4%，为连续第三日上涨

* 市场涨跌互见，E-迷你标普500指数期货持平，日经指数涨0.2%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，美国原油跌0.9%

* 动量指标中性，5日、10日和20日移动均线，以及20日波林格区间均向下

* 若收于10日移动均线切入位95.78下方，则偏空趋势确立

* 5日移动均线切入位95.29以及10日移动均线切入位95.78分别为初步支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/1o5mFLa

(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 张若琪)

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