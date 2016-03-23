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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 10:19 BJT

台湾债市：指标券殖利率早盘微弹，量缩静候发债计画公布

路透台北3月23日 - 台湾五、10年指标公债殖利率周三早盘微弹，成交依旧低迷。交易员指出，市场观望等待下午公布的发债计划，以及明日央行理监事会议的召开，仍有交易商先行调整部位，使得殖利率略见走高。

交易商表示，下午财政部将公布的第二季发债计画，主要关注发行量会落在1,500亿至2,000亿台币的哪一端，因第二季并没有公债到期，筹码供给量若偏多，将会影响买盘追价的意愿。尤其第二季有两期10年券，20、30年券也各有一期发行，长端面临的压力较大。

〞就是等，一翻两瞪眼。〞一位票券商交易主管说。

另一大型银行交易主管认为，虽然市场多数人预期央行周四料将降息半码，但从短端殖利率走势观察，还是有交易商押注降息幅度会扩大。此时市场观望气氛浓厚，一切就等央行理监事会议的决议。

根据路透调查，逾九成金融机构预估台湾央行3月将降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.500%，以提振台湾疲弱的经济表现。

交易员预估，今日10年券105/4 期殖利率主要区间暂看在0.79-0.81%，五年券105/5 期发行前交易殖利率则在0.49-0.51%。

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