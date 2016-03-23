日本股市：早盘持平，盘中走势震荡

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
“但是根据以往遇到的情况，我们预计此次袭击仅会给市场带来有限的影响。”
路透调查显示，日本3月制造业信心略下滑，未来三个月预计也不太可能改变太多，显现出日圆上涨和中国以及新兴市场经济减慢正损及出口商。
一些主要出口股下跌，因美元兑日圆悬于接近112.20处。Panasonic 一度跌1.5%，日产汽车 跌1.1%。
东证房地产分项指数 逆势上涨1.2%。周二一项政府调查显示，日本全国2015年商用土地价格八年来首见上涨。
东证股价指数 持平于1,369.39点，33个分项指数中有19个下跌。
JPX-日经400指数 小跌0.1%至12,348.61点。(完)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。