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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 10:26 BJT

日本股市：早盘持平，盘中走势震荡

“但是根据以往遇到的情况，我们预计此次袭击仅会给市场带来有限的影响。”

路透调查显示，日本3月制造业信心略下滑，未来三个月预计也不太可能改变太多，显现出日圆上涨和中国以及新兴市场经济减慢正损及出口商。

一些主要出口股下跌，因美元兑日圆悬于接近112.20处。Panasonic 一度跌1.5%，日产汽车 跌1.1%。

东证房地产分项指数 逆势上涨1.2%。周二一项政府调查显示，日本全国2015年商用土地价格八年来首见上涨。

东证股价指数 持平于1,369.39点，33个分项指数中有19个下跌。

JPX-日经400指数 小跌0.1%至12,348.61点。(完)

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