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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 10:28 BJT

台湾股市：早盘小跌，央行会议前交投谨慎

路透台北3月23日 - 台湾股市周三早盘小跌，盘中随着围绕经济面的谨慎情绪波动。

台湾央行周四将举行季度政策会议，预计将继续始于9月底的降息周期，以应对外部需求疲弱的局面。

0216GMT时，台股加权股价指数 跌0.2%至8,768.42点，昨日收低0.3%。

电子类指数 和金融保险类指数 小幅走低至持平。

交投活跃的个股中，群创光电 涨1.8%，但宏达电 跌1.7%。(完)

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