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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 10:46 BJT

韩国金融市场：布鲁塞尔恐袭案后韩元下跌，韩股持平

埃文斯周二表示，他预计美联储今年会升息两次，表明对美国经济前景持乐观态度。

韩股持平，交投淡静，因市场参与者对高风险资产变得谨慎。

0203 GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%至1,998.26点。

外国投资者结束连续九日买超韩股局面，今日料将卖超，接近中午已在主板净卖出175亿韩元(1,513万美元)韩股。

三星工程建设 涨3.9%。

下跌股和上涨股家数比为403：383。

三年期韩债期货6月合约 跌0.03点，报110.11。

0203GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,157.0 1,153.6

日圆/韩元 10.3028/91 10.2880

韩国公债期货 * 110.11 110.14

韩国综合股价指数 1,998.26 1,996.81

---------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

如欲浏览韩国现货公债报价，请点选

如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张若琪/白云)

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