韩国金融市场：布鲁塞尔恐袭案后韩元下跌，韩股持平

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
埃文斯周二表示，他预计美联储今年会升息两次，表明对美国经济前景持乐观态度。
韩股持平，交投淡静，因市场参与者对高风险资产变得谨慎。
0203 GMT，综合股价指数(KOSPI) 涨0.1%至1,998.26点。
外国投资者结束连续九日买超韩股局面，今日料将卖超，接近中午已在主板净卖出175亿韩元(1,513万美元)韩股。
三星工程建设 涨3.9%。
下跌股和上涨股家数比为403：383。
三年期韩债期货6月合约 跌0.03点，报110.11。
0203GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,157.0 1,153.6
日圆/韩元 10.3028/91 10.2880
韩国公债期货 * 110.11 110.14
韩国综合股价指数 1,998.26 1,996.81
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张若琪/白云)
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。