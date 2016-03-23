香港个股：港铁称应政府要求提早进行票价机制检讨，并于明年实施

路透香港3月23日 - 香港铁路营运商--港铁公司 周三称，在政府要求下，公司将提早一年进行票价机制检讨，并于2017年实施。

票价机制原定于2018年进行检讨，但政府去信港铁要求检讨提早一年进行，致使票价调整于2017年实施。港铁表示，董事局将召开会议以决定对此项要求的回应。

对上一次的票价调整机制检讨于2013年4月进行。政府周二晚间声明指出，从上次检讨后累积的经验可见，票价调整机制应可提早再作检讨，务求使机制的运行能在维持港铁作为上市公司应有的财政稳健同时，亦能更充分回应市民对票价调整与港铁公司利润的关系及市民负担能力的关注。

高铁超支事件令到港铁与政府关系一度紧张。在政府追加拨款下，负责兴建高铁香港段的港铁为844.2亿港元工程建造费用“封顶”，如再出现超支须由港铁自行承担，但港铁同时承诺于2016及17年度派发特别股息合共每股4.4港元，作为主要股东的政府将获派195.1亿港元，金额与超支数目相若。

据港铁2015年度业绩显示，该公司去年总收入按年上升3.8%至417.01亿港元，除税后股东应占基本业务利润则下跌5.9%至108.94亿港元，受累于物业发展收益减少。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)