《路透晚报》--3月23日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国经济：深化投融资体制改革，放宽放活社会投资--深改小组

中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第22次会议强调，要深化投融资体制改革，确立企业投资主体地位，平等对待各类投资主体，放宽放活社会投资。

--中国经济：亚开行总裁称中国经济不会发生硬着陆

亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦表示，中国经济不太可能发生硬着陆，因为中国仍有通过财政和货币刺激措施来管理增长的空间。

--中国金融：IMF称从未要求中国央行向其公开额外的货币操作信息--新华

新华社援引国际货币基金组织（IMF）新闻发言人声明称，从未要求中国央行向其公开额外的货币操作信息。

--《焦点》如山债务或打乱中国化解产能过剩的计划

钢铁、煤炭、水泥和有色金属领域逾1.5万亿美元的债务或打乱中国化解一些行业产能过剩的计划，这些债务为本地银行带来当头重压。未来两年中国将拿出逾1,000亿元人民币(150亿美元)安置煤炭和钢铁行业下岗职工，但企业只有先解决债务问题才能获得政府帮助。批评人士称，解决债务负担缺乏明确的机制，这将给银行业最薄弱环节带来巨大压力。

--新闻稿：渤钢集团债务重组是中国供给侧改革的第一个重大实验--标普

渤海钢铁集团有限公司（渤钢集团）近期的债务重组，以及政府未对债权人采取纾困措施，可能表明中国政府旨在为其他亏损的国有企业树立一个测试案例供各级政府效仿。

--台湾数据：2月工业生产指数较上年跌3.65%，连十个月衰退

台湾经济部公布，2月工业生产指数较上年同期跌3.65%；上月修正后为跌5.99%。这已是工业生产指数连续第十个月出现较上年同期衰退。

【固定收益】

--中国财税：2016-18年铁道债的利息继续减半征收企业所得税--财政部

中国财政部和国家税务总局日前联合下发通知称，对企业投资者持有2016-18年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。

--中企海外债券：渤海钢铁陷债务困局点心债暴跌，过剩行业违约或常态化

因产能过剩，中国渤海钢铁集团债务缠身已陷困局，公司在境外发的点心债近日遭海外投资者抛售而大跌。市场人士认为，今年中国已爆发多起信用风险事件，随着更多低资质债券到期，违约或呈常态化。

--中国公开市场：今日进行800亿元七天逆回购，单日净投放600亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行800亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放600亿元。七天逆回购中标利率持平于2.25%。

--新债招标：中国三年续发国债中标收益率2.2421%，低于预期--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标续发行的200亿元人民币三年期国债，加权中标收益率为2.2421%，低于市场预测均值2.28%。

--新债招标：农发行五年增发债收益率2.9566%，七年3.2485%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的五年、七年和10年增发债收益率分 别为2.9566%、3.2485%和 3.3153%，15年和20年增发债收益率分别为3. 8541%和3.9336%。

--中国货币市场：主要回购利率略有下行，转债退款助资金面改善

中国银行间市场主要回购利率略有下行，资金面亦有所改善。交易员称，缴税缴准资金需求高峰已过，结合转债申购资金退款到账，市场供给好转；跨季资金需求虽也有增加，但央行每日公开市场操作料仍会维稳，故预计季末流动性不会有大幅波动。

--中国债市动态：现券平淡收益率微幅波动，资金好转但市场情绪改善有限

中国银行间市场早盘现券交投平淡，收益率基本持稳。交易员称，早间资金面有所改善，但流动性还难言宽松，短债继续承受一定压力，长债在观望情绪下几无波动。不过新债则延续近日向好局面，财政部稍早招标续发的三年期国债，定位低于市场预期。

--台湾财政：第二季将发行1,500亿台币公债及300亿国库券

台湾财政部表示，第二季将发行1,500亿台币甲类公债，以及300亿台币国库券。

【外汇】

--中国汇市：中间价助人民币早盘微升，布鲁塞尔恐袭案短期影响有限

人民币兑美元即期周三早盘微幅上涨，成交平稳，中间价亦止跌回升。交易员称，受避险资金的支撑，隔夜布鲁塞尔遭恐袭消息并未引发欧元出现大幅下调，因此对人民币汇价短期影响亦相对有限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，反复震荡消化3,000点整数关口附近压力

中国股市沪综指震荡收升。分析师指出，近期政策面偏暖，货币政策温和，市场处于信心持续修复过程中。今天大盘围绕3,000点整数关附近震荡拉锯，消化卖压，中小盘相对活跃，显示场内资金做多意愿仍较强。

--《焦点》中国A股首现因信息披露违法被终止上市公司，或成退市新标杆

近日珠海市博元投资股份有限公司股票被终止在上海证券交易所上市，成为中国股市首家因触及重大信息披露违法情形被终止上市的公司。分析人士指出，中国股市正在推进股票发行注册制改革，注册制的核心就是信息披露，以完善信息披露制度作为目的和标准并坚决执行退市，将成为退市制度改革的一项重要内容和方向，博元投资的退市或成为未来此类事件的标杆。

--香港个股：中国忠旺分拆铝挤压业务A股借壳上市，释放企业价值

中国铝材巨头--中国忠旺控股拟分拆其核心业务铝挤压业务在A股借壳中房股份上市，标的资产作价282亿元人民币。中国忠旺称，分拆不仅为公司增添一个融资平台，还有助于释放企业价值。

--中港个股：中兴通讯称美国给予的临时出口许可有可能获得延期

中国电信设备制造商中兴通讯称，美国给予的临时出口许可有可能获得延期，公司将继续与美国政府相关部门沟通。

--中国个股：大杨创世拟收购圆通速递100%股权，作价175亿元人民币

中国辽宁服饰企业--大杨创世公告称，拟通过资产出售置出现有全部资产及负债，并以非公开发行股份方式收购圆通速递100%股权，作价175亿元人民币；同时增发募集不超过23亿元的配套资金。这是继申通快递拟借壳艾迪西后，又一家快递公司实现借壳。

--中国个股：鹏欣资源拟入股全球大型金属贸易商美国杰拉德集团

中国矿产企业鹏欣环球资源股份有限公司公告称，拟透过公司附属基金向全球大型有色金属贸易商美国杰拉德集团（Gerald Holdings LLC）进行增资，加快公司海外业务布局。 （完） (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)