国际油市：美国页岩油厂商纷纷出售远期期约套保，料延长油市低迷期

路透纽约3月23日 - 交易员称，美国处境艰难的页岩油生产商最近几周纷纷以约六个月来最快速度出售未来产出，限制了油价反弹，有可能让油市30年来最糟糕的光景持续更长时间。

交易员之前曾表示，随着美国原油现货价格 自2月中触及12年低点以来涨近60%，较长期石油期约成交量也升至纪录高位，因生产商开始把价格锁定在40多美元。

美国原油2017年12月合约 的成交量上周五升至超过30,000口的纪录高位，2016年12月期约 的成交量触及近94,000口的纪录高位。

这两个合约的成交量加起来相当于成交近1.25亿桶石油期约，价值逾50亿美元，只占美国原油期货整体日成交量的很小一部分，但足以引起交易员的注意。

处理产油商交易的一位经纪商称，这是10月以来最忙的情况。

套期保值兴趣在2月初重现，不过仅限于询价。

经纪商和交易员表示，现在这种兴趣已经转化为实际行动，部分生产商2016年愿意在接近或稍微高出40美元的水平，或者明年在45-50美元区间设置套保仓位。对许多公司而言，这样的价格只能勉强不亏不赚。

上述价格也低于50美元的心理关口；许多人原本认为价格需要达到50美元，才会促使生产商寻求价格保护。这意味着钻探商已经接受新的现实，即随着石油输出国组织(OPEC)产量触及纪录高位、以及伊朗石油出口大增令本已饱和的市场雪上加霜，页岩油价格将在更长时间内守在更低水准。

“那些过去没有享受过套期保值甜头的人，现在更有可能这样做，因为他们的业务能否长久坚持下去，就取决于此，”CHS Hedging的能源市场分析师Tony Headrick说。

“生产成本的下降，已经令他们可以在45美元左右的价位积极设置套保以求生存。”

专家称，大举设置套保可能阻止油价升逾每桶45美元，而额外的保护或将令美国推迟进一步减产。美国减产被视为消除过剩供应的关键。

除了产量之外，套保也帮助手头紧张的生产商增加现金流，这对他们的持续生存至关重要。(完)