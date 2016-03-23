香港已公布经济指标--2016/3/23

中国股市：A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”--新华
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2016年1月 零售销售值 -6.5 -8.5 -14.5 2016年1月 零售销售量 -5.2 -6.1 -13.8 2016年2月* 综合消费物价指数(CPI) +3.1 +2.7 +4.6 2016年2月* 甲类消费物价指数(CPI A) +3.6 +2.9 +6.5 2015年第四季 本地生产总值(GDP) +1.9 +2.3 +2.2 ------------------------------------------------------------------------------------------ 15年12月-16年2月 15年11月-16年1月% 14年12月-15年2月% % 失业率 3.3 3.3 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2016年1月 贸易赤字／盈余 -17.48 -45.71 -37.02 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透上海1月19日 - 对于近期A股市场低迷不振的原因，新华社周三晚刊登其第三篇专题报导。报导建议，A股市场应止住天量再融资和野蛮减持两大“出血点”，监管层应尽快完善并严格执行相关制度规则，对再融资和减持行为进行合理引导和规范。
梁振英任期余下5个多月，趁库房拥有庞大盈余，大洒金钱回馈社会，在一次性开支方面，拨款200亿元修建26个体育及康乐设施，并增加了很多经常性开支，如安老扶贫。
行政长官梁振英最后一份《施政报告》有两大特点，其一是他自称五年前的竞选承诺基本上全部落实，其二是他只字不提任内最受关注的政改方案被否决。显然地，临别秋波的特首很希望雁过留声，让后世记得曾经出现过一位尝试为香港解决长期积压下来的问题的最高决策者，于是他费了不少笔墨总结处理「民生无小事」的竞选承诺，政改方案的败笔不提也罢。