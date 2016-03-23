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亚洲 | 2016年 3月 23日 星期三 12:20 BJT

中国货币市场：主要回购利率略有下行，转债退款助资金面改善

路透北京3月23日 - 中国银行间市场周三主要回购利率略有下行，资金面亦有所改善。交易员称，缴税缴准资金需求高峰已过，结合转债申购资金退款到账，市场供给好转；跨季资金需求虽也有增加，但央行每日公开市场操作料仍会维稳，故预计季末流动性不会有大幅波动。

“资金松很多了，而且今天有转债退款，好像一两千亿，有基金陆续收到退款了。”华南一基金交易员说。

北京一银行交易员亦表示，今天资金面相对较为平衡，缴税缴准影响因素过后，需求较前期有所减少；需求仍集中在隔夜和七天期品种，不过14天等跨季品种需求亦有增多。

“每个月下旬其实都是偏松一点的，而且本来（每年）3月份也不是很紧的时候，今天还有转债退款，某大行一早就退给大家了。”他说。

中国央行公开市场今日进行800亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，今日净投放600亿元，持平昨日。

上述基金交易员称，“（逆回购）才800亿，很少，我觉得季末央行不想给很多钱，可能想平稳但稍紧张地度过去。”

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:12 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9937 2.0431 -4.94

七天 2.3490 2.3265 +2.25

14天 2.7036 2.8780 -17.44

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.5350 2.0150 +52.00

七天 2.5300 2.2950 +23.50

14天 2.5800 2.5200 +6.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0300 -3.00

七天 2.4900 2.3800 +11.00

14天 2.8000 3.0000 -20.00

Shibor

其中:隔夜 2.0000 2.0070 -0.70

七天 2.3010 2.3050 -0.40

三个月 2.7980 2.7970 +0.10

（完） (发稿 侯向明；审校 张喜良)

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